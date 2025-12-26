В России доля электронных ипотечных сделок выросла в 10 раз с 2020 года

Цифровое взаимодействие в электроном виде минимизирует ошибки и риски, которые существуют, отметил руководитель Росреестра Олег Скуфинский

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Доля ипотечных сделок в электронной форме в РФ выросла в 10 раз с 2020 года - до почти 90%, сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

"Доля электронных сделок в системе Росреестра составила 70%, а начинали мы с 10%. Это существенный рост по электронным сделкам. По договорам долевого участия мы вышли на 100-процентное взаимодействие в электронном виде. По электронной ипотеке у нас доля около 90%, это в 10 раз выше, чем начинали в 2020 году", - сказал Скуфинский.

По его словам, цифровое взаимодействие в электроном виде минимизирует ошибки и риски, которые существуют. "Самое важное минимизировать бумажный документооборот, который в значительной степени удлинил сроки, бюджетные средства на это тратились лишние", - отметил Скуфинский.