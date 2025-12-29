В РФ разрешили обслуживать лифты в домах только юрлицам и ИП из спецреестра

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об эксплуатации лифтов в многоквартирных домах только при условии их технического обслуживания организациями из специализированного реестра.

Согласно документу, Жилищный кодекс РФ дополнен статьей, которой лифты и лифтовые шахты в многоквартирных домах разрешено эксплуатировать только при условии их технического обслуживания индивидуальными предпринимателями и юрлицами, включенными в реестр спецорганизаций с правом осуществлять такую деятельность. Организация должна заключить договор с управляющей организацией, товариществом собственников жилья, жилищным кооперативом или собственниками жилья.

Требования к спецорганизации, порядок включения организаций в реестр, порядок и условия заключения договора об обслуживании, перечень услуг по техническому обслуживанию лифтов будут установлены правительством РФ. При этом в Москве будут установлены особенности организации технического обслуживания лифтов.