В Малгобеке по инвестпроектам построят автовокзал и жилые комплексы

Привлечение инвестиций является важным условием поступательного развития города, подчеркнул мэр Мусса Галаев

Редакция сайта ТАСС

МАГАС, 8 января. /ТАСС/. Строительство автовокзала и трех жилых комплексов будет вестись на территории города Малгобека Республики Ингушетия в рамках реализации инвестиционных проектов. Об этом ТАСС рассказал мэр города Мусса Галаев.

"Привлечение инвестиций является важным условием поступательного развития города и строится на принципе создания для инвесторов благоприятного инвестиционного климата. В нашем городе в течение 2026 года будут реализовываться строительство трех жилых комплексов тремя разными инвесторами", - сказал мэр.

По его словам, также в городе будет открыто новое здание городского автовокзала на земельном участке площадью 2 тыс. кв. м.

"Данный объект строится в соответствии с инвестиционным заключенным соглашением за счет внебюджетных средств. После завершения строительства данный объект будет передан в государственную собственность республики. На территории здания будут созданы зал ожидания, комната матери и ребенка, пункты общепита, первой медпомощи, комната отдыха для водителей", - добавил Галаев.