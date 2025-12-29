"Домклик": выдачи рыночной ипотеки превысили 500 млрд рублей в 2025 году

К концу года объем выдач по базовым ипотечным программам вырос более чем в четыре раза по сравнению с первым кварталом

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Выдачи рыночной ипотеки в России превысили 500 млрд рублей в 2025 году, к концу года объем выдач по базовым ипотечным программам вырос более чем в четыре раза по сравнению с первым кварталом. Об этом говорится в сообщении сервиса Сбербанка "Домклик".

"К концу 2025 года объем выдач по базовым ипотечным программам увеличился более чем в четыре раза: с 51,2 млрд рублей по итогам первого квартала до более 220 млрд рублей в четвертом квартале. Всего в 2025 году выдачи рыночной ипотеки уже превысили 500 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Квартальные объемы выдач в среднем росли на 60%, а наибольший рост был зафиксирован в третьем квартале - тогда по сравнению со вторым кварталом было выдано на 80% больше заемных средств. Рекордным стал четвертый квартал, за который выдано более 220 млрд рублей.

Основным драйвером высокого спроса на базовые программы ипотечного кредитования в конце года стало снижение ключевой ставки ЦБ до минимальных годовых показателей. Более комфортные условия кредитования высвободили отложенный спрос, сформировавшийся в первой половине года, когда ставка ЦБ была скорее заградительной.

Лидером по доле базовых ипотечных программ стала Самарская область (30,4%) - там почти каждая третья ипотека в регионе в 2025 году выдавалась без господдержки. Второе место у Мурманской области (29,2%), а показатели Саратовской (третье место) и Омской (четвертое место) областей практически идентичны - 27,9% и 27,4% соответственно. Замыкает пятерку республика Коми, где на рыночные ипотечные программы пришлось 27,2% объема выданных кредитов.