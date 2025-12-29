В Ленобласти спрос на аренду на новогодние праздники вырос на 40%

Самым востребованными форматами размещения стали студии и однокомнатные квартиры

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 декабря. /ТАСС/. Спрос на аренду загородных домов на новогодние праздники в Ленинградской области вырос на 40% по сравнению с 2024 годом. При этом число бронирований посуточных квартир осталось на уровне 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе платформы "Авито путешествия".

"В Ленинградской области на новогодние праздники (31 декабря 2025 года - 10 января 2026 года) по сравнению с прошлым годом пользователи забронировали на 40% больше загородных домов, а число бронирований посуточных квартир осталось на уровне 2024 года", - сообщили в пресс-службе.

Активнее всего пользователи бронируют квартиры в Петербурге, Выборге, Мурино, Пушкине и Кудрово. Вместе эти города составляют 78% бронирований квартир в округе. В сегменте загородного жилья лидерами стали Красное Село, Санкт-Петербург, Сосново, Петергоф и Павловск. Доля этих городов по бронированиям загородной недвижимости составила 90%.

Самым востребованными форматами размещения стали студии (26% - доля от всего объема бронирований) и однокомнатные квартиры (14%). В сегменте загородной недвижимости лидерами стали дома (77%) и коттеджи (20%).

Средняя стоимость аренды посуточной квартиры в регионе на новогодние праздники не изменилась по сравнению с прошлым годом и составляет 6 430 рублей, а на аренду загородного дома цена снизилась на 5% и составляет 20 950 рублей в сутки. В основном в Ленинградской области отдыхающие арендуют квартиры на четыре ночи, а загородные дома на трое суток. Заселяться гости планируют втроем в квартиры и компанией из пяти человек в загородные дома.

Как рассказал ТАСС главный аналитик "Циан" Алексей Попов, объем предложения на рынке в годовом выражении вырос на 5%. "Сейчас в этот бизнес вовлечено около 1.2 тыс. коттеджей и дач",- отметил он.