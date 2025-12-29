В Вологодской области число предоставленного сиротам жилья увеличилось на 69%

Ввод жилья вырос на 13,8% и составил 776,9 тыс. кв. м

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Жилье в Вологодской области в 2025 году получили 525 детей-сирот, что на 69% больше, чем годом ранее. Кроме того, ввод жилья вырос на 13,8% и составил 776,9 тыс. кв. м, сообщили в Telegram-канале правительства региона, подводя итоги работы строительного комплекса.

"В 2025 году Вологодская область выполнила и по ряду показателей превысила плановые задачи в строительной сфере. Жилье получили 525 детей-сирот - на 69% больше, чем в 2024 году. Общий ввод жилья составил 776,9 тыс. кв. м, что на 13,8% превышает прошлогодний показатель", - сказано в сообщении.

Замгубернатора Антон Стрижов отметил, что по программам капремонта область находится на первом месте в Северо-Западном федеральном округе и на третьем в стране. В 2025 году ремонты провели в 472 домах, выполнено 670 видов работ. Продолжается проект "Фасады 2.0", по которому обновляют фасады и крыши жилых домов.

Регион также участвует в восстановлении подшефных территорий. Так, в Алчевске (ЛНР) при поддержке Вологодской области отремонтировано 78 соцобъектов, восстановлены дома и инфраструктура.