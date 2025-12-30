Силуанов: покупатели бумаг ДОМ.РФ не пожалели об их приобретении

Всего в рамках IPO было привлечено порядка 30 млрд рублей, отметил министр финансов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Покупатели ценных бумаг ДОМ.РФ не пожалели об их приобретении, сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Хочу сказать, что те, кто купил бумаги ДОМ.РФ, не пожалели. За месяц доходности по этой бумаге выросли выше рынка. Это говорит том, что спрос на бумаги на IPO, SPO со стороны компаний с государственным участием есть", - сказал министр.

Он добавил, что всего в рамках IPO было привлечено порядка 30 млрд рублей, но спрос был гораздо выше.

Об IPO ДОМ.РФ

Объем предложения в рамках IPO ДОМ.РФ институциональным и розничным инвесторам составил 25 млрд руб., сверх этой суммы в рамках механизма стабилизации размещаются акции на 2 млрд руб. Сотрудники группы за счет собственных средств приобрели акции компании в объеме более 700 млн руб. Также для реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников компании были приобретены акции в объеме 4 млрд руб. Таким образом, общий объем привлеченных средств составил 31,7 млрд руб.

Доля размещенных ДОМ.РФ акций составляет 10,1% от увеличенного акционерного капитала компании. Доля Российской Федерации в капитале компании составит 89,9%.

Из сообщения на портале раскрытия также следовало, что рыночная капитализация компании с учетом средств, привлекаемых в рамках IPO, на момент начала торгов составил около 315 млрд руб.