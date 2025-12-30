В Москве в 2025 электроэнергией обеспечили более 120 новостроек по программе реновации

Новостройки получат суммарную мощность более 300 МВт

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства в этом году подключили к электросетям более 120 жилых домов, построенных в рамках реализации программы реновации в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

"Организация бесперебойного энергоснабжения объектов жилого фонда, в том числе новостроек по программе реновации, находится на особом контроле. Эти объекты подключаем к сетям в приоритетном порядке, в том году обеспечили качественным энергоснабжением 122 новых дома", - сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса.

Он уточнил, что в рамках работ по технологическому присоединению проложили более 600 км кабельных линий, построили 125 трансформаторных подстанций и 18 распределительных пунктов. Новостройки получат суммарную мощность более 300 МВт.

"Все мероприятия проводились с использованием современных технологий и спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейным способом. Он применяется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить уже проложенные коммуникации", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства заверил, что новые жилые дома обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение будет автоматически подано по резервной.

Всего в программу реновации жилищного фонда в Москве включены 5 тыс. 176 домов - около 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживают порядка 1 млн жителей. Для реализации программы к концу 2025 года введено в эксплуатацию более 7,2 млн кв. м жилья, что позволит расселить порядка 1,5 тыс. старых домов. Ведется проектирование и строительство порядка 11 млн кв. м жилья.