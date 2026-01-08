Движение.ру: объем строительства в РФ в 2025 году составил 120,8 млн кв. м

Показатель вырос на 5,66%, говорится в исследовании

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Объем строительства многоквартирных домов в России по итогам года составил почти 120,8 млн кв. м. Это на 5,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в исследовании компании Движение.ру, с результатами которого ознакомился ТАСС.

"В 2025 году объемы строительства многоквартирных домов в России превысили отметку в 120 млн кв. м. В декабре этот показатель составил 120,8 млн кв. м, что на 5,6% больше, чем в декабре 2024 года - 114,5 млн кв. м", - сказано в исследовании.

Аналитики отметили, что самый заметный рост объемов строительства был зафиксирован в Нижнем Новгороде - 22,3%. Если в декабре 2024 года на территории мегаполиса возводили почти 976 тыс. кв. м жилья, то к концу 2025-го показатель вырос до 1193 тыс.

Также высокие темпы роста продемонстрировали Екатеринбург - 19,9 % и Омск - 18,8 %. Одновременно в некоторых городах объемы строительства сократились. В Краснодаре показатель уменьшился с почти 5 738 тыс. кв. м до 5 703 тыс., а в Самаре - с 1 404 тыс. до примерно 1 310 тыс.