Подмосковье стало лидером по росту цен на загородную недвижимость

Проекты комфорт-класса подорожали на 10%, бизнес-класса - на 30%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Московская область стала лидером роста цен на рынке загородной недвижимости в России в 2025 году: цены в проектах комфорт-класса выросли на 10%, в бизнес-классе - на 30% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщил ТАСС основатель экспертного клуба "Загородный девелопмент" Валерий Лукинов.

"В 2025 году лидером по росту стоимости на участки и готовые частные дома среди всех регионов РФ стал загородный сегмент Московской области, где в качественных проектах комфорт-класса выросли на 10% по сравнению с 2024 годом, а в бизнес-классе - до 30%. Стоимость земельного участка площадью 5-8 соток в комфорт-классе составляет от 3 млн до 12 млн рублей, готового дома площадью 80-160 кв. м - 19-31 млн рублей Участок в бизнес-классе стоит от 3,5 млн до 19 млн рублей за сотку, готовый дом площадью 160-300 кв. м - от 20 млн до 60 млн рублей", - сказал он.

В 2024 году рынок загородной недвижимости в России развивался неравномерно: в одних регионах наблюдалось подорожание, в других - стагнация или снижение цен, отмечает Лукинов. Динамика в Подмосковье обусловлена устойчивым спросом на проекты с продуманной архитектурой и развитой инфраструктурой. При этом в сегменте эконом-класса цены остались на уровне 2024 года, а к концу 2025 года на фоне снижения спроса скидки на отдельные объекты достигли 15-20%. В комфорт-сегменте наблюдается стабильный рост на 5-10% как на дома, так и на участки.

Цены растут

По словам эксперта, на втором месте по динамике - Новосибирская область. Там стоимость готовых домов выросла в среднем на 20-25% за год - до 7-15 млн рублей за объект в комфорт-классе. Земля подорожала скромнее - на 15% - до 200-600 тыс. рублей за сотку. Тройку лидеров замыкает Ленобласть, где цены на загородные дома повысились на 10-15% (до 15-35 млн рублей в сегменте комфорт и 30-60 млн рублей - в бизнес-сегменте), но только в рамках коттеджных поселков. В проектах с низкой базовой стоимостью в 2025 году рост оказался выше, однако такие случаи носят локальный характер.

На Урале произошел умеренный рост цен на частные дома и участки, отмечает эксперт. Так, в Пермском крае земельные участки в востребованных проектах подорожали на 20-30% (от 100 тыс. рублей за сотку в комфорт-сегменте до 400 тыс. рублей за сотку - в бизнес-классе). Готовые дома подорожали на 5-10% (до 7-10 млн рублей в комфорт-классе и 13-19 млн рублей в бизнес-классе). В Свердловской области (Екатеринбург) цены домов в топовых поселках выросли на 15-18% (до 20 млн рублей в комфорт-классе, до 80 млн рублей - в бизнес-сегменте).

В южных регионах РФ, Сибири и на Дальнем Востоке цены стагнировали, но есть скидки. В Краснодарском крае роста цен не произошло, но активны скидки до 50% на неликвидные готовые объекты (дома в классе комфорт стоят до 10 млн рублей, в бизнесе - до 22 млн рублей). В Ростовской области стоимость домов выросла на 5% (от 10 млн до 25 млн рублей в эконом и бизнес-сегменте соответственно). Стоимость земли осталась на уровне конца 2024 года (от 600 тыс. рублей до 1,5 млн рублей за сотку соответственно) при сокращении предложения на 40%. В Алтайском крае цены стабильны, скидки достигают 10% и готовый дом можно приобрести за 7,5-34 млн рублей. В Калининградской области застройщики, развивающие инфраструктуру, добиваются повышения стоимости домов на 5-15% (максимально - 26 млн рублей) за счет повышения привлекательности проектов.

Повышения цен в загородном сегменте Дальнего Востока не произошло, но девелоперы планируют сделать это весной 2026 года - на 10-15% (максимально - до 25-40 млн рублей в комфорт-сегменте и бизнес-сегменте соответственно). В целом по РФ девелоперы планируют повышать цены загородных проектов частных домов этой весной - на 10-15%.