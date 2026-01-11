"Движение.ру": Петербург лидирует по росту аренды жилья в России

При этом Ростов-на-Дону показал самое значительное снижение цен среди крупных городов

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 января. /ТАСС/. Стоимость съема квартир, включая студии, по итогам года больше всего выросла в Санкт-Петербурге, - на 17,7%. В Ростове-на-Дону цены на аренду жилья снизились сильнее, чем в остальных городах-миллионниках, говорится в исследовании "Движение.ру", с результатами которого ознакомился ТАСС.

"По итогам 2025 года аренда однокомнатных квартир (с учетом студий) подешевела в Челябинске, Краснодаре и Ростове-на-Дону, еще в двух крупных городах - Казани и Перми - ее стоимость практически не изменилась. <...> Средняя стоимость месячной аренды однокомнатной квартиры в городе [Санкт-Петербурге] с января 2025 года выросла почти на 18%, - до 47 тыс. рублей", - говорится в исследовании.

Аналитики уточнили, что в трех мегаполисах России средняя стоимость аренды жилья снизилась. Больше всего в Ростове-на-Дону: с 35 тыс. рублей до 30,3 тыс., или на 13,5%. Также цены упали в Челябинске - на 4,9% и Краснодаре - на 7,4%.

Еще в двух городах стоимость почти не изменилась. В Казани прирост цен составил 0,5%: с 32,2 тыс. рублей до 32,4 тыс. В Перми стоимость аренды увеличилась лишь на 0,1 %.

Самый ощутимый рост стоимости аренды жилья зафиксирован в Санкт-Петербурге - 17,7%. Если в январе 2025 года однокомнатную квартиру, в том числе студию, в этом городе можно было снять в среднем за 40 тыс. рублей, то в декабре уже за 47,1 тыс. Также заметно цены выросли в Уфе, с 22,9 тыс. рублей до 24,9 тыс., и Нижнем Новгороде - с 34,6 тыс. рублей до 37,3 тыс.