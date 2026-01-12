В Российской гильдии риелторов спрогнозировали цены на вторичку в 2026 году

Вице-президент РГР Андрей Банников считает, что они не упадут и будут расти быстрее инфляции

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Цены на вторичную недвижимость России в 2026 году не упадут и будут расти быстрее инфляции. Такое мнение в интервью ТАСС высказал вице-президент Российской гильдии риелторов (РГР) Андрей Банников.

"Я думаю, что падать цены не будут. Мы, конечно, зависим от геополитики и решений Центрального банка, от решений правительства. Но, думаю, что недвижимость будет обгонять инфляцию, это 100%. Например, в Москве цены могут вырасти на 10-12%", - сказал Банников.

По его словам, это связано с перетоком денег с депозитов на рынок жилья. "Он начался уже с июня, в июле мы это уже почувствовали. А во второй половине 2025 года мы видим серьезную активизацию спроса. Тот отложенный спрос, который всю первую половину 2025 года держался, начинает действовать. Думаю, 2026 год не исключение, у нас у всех появляются жилищные вопросы: кто-то женится, у кого-то рождается ребенок, семейный состав меняется", - объяснил Банников.

В любом случае квартиры будут продаваться и покупаться, но, скорее всего, будет плавный рост спроса, добавил он. "Резких рывков государство вряд ли допустит, это будет уже деструктивно", - заключил Банников.