Ввод жилья в России в 2025 году оказался почти сопоставим с 2024 годом

По итогам прошлого года в России было введено, предварительно, 107,6 млн кв. м

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Ввод жилья в 2025 году, по предварительным итогам, составил 107,6 млн кв. м, что почти сопоставимо с уровнем 2024 года, сообщили в Минстрое РФ.

"В Минстрое России прошло оперативное совещание под председательством министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина. Обсудили также показатели по предварительному вводу жилья. В 2025 году он составил 107,6 млн кв. м, в 2024 году - 107,7 млн кв. м", - отмечается в сообщении в канале Минстроя РФ в Мах.

На совещании также подвели предварительные итоги ипотечного кредитования в 2025 году. Всего по итогам года было выдано около 1 млн кредитов на 4,4 трлн рублей