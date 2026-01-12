В Херсонской области введут 227 тыс. кв. м жилья в 2026 году

Люди возвращаются в регион, приезжают специалисты с семьями, отметил губернатор Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 12 января. /ТАСС/. Застройщики в Херсонской области введут 227 тыс. кв. м жилья в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо после совещания по развитию сферы жилищного строительства.

"В 2026 году планируем ввести 227 тыс. кв. м жилья. Из них 116 тыс. - многоквартирные дома, 111 тыc. - индивидуальное строительство. Люди возвращаются в регион, приезжают специалисты с семьями. У каждого должна быть возможность приобрести дом или квартиру на доступных условиях", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что в 2025 году в регионе выдали пять разрешений на строительство. "Два застройщика открыли лимиты в банке ВТБ на общую сумму девять миллиардов рублей, а жители оформили более 500 ипотек. Это прочная основа для создания жилых кварталов", - добавил он.