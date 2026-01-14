Росреестр: отметку об аварийности в ЕГРН получили 659 тыс. объектов

В основном это многоквартирные дома, а также помещения в них, рассказала заместитель руководителя ведомства Людмила Лилина

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Сведения о 659 тыс. объектов недвижимости, признанных аварийными или непригодными для проживания, внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) за пять лет. Об этом ТАСС сообщила заместитель руководителя Росреестра Людмила Лилина.

"Мы начали вносить эту отметку с 1 февраля 2022 года, когда вступил в силу соответствующий закон. Органы власти субъектов и органы местного самоуправления, когда признают объекты аварийными, передают нам такую информацию. С этого времени внесены сведения о 659 тыс. объектов недвижимости, признанных непригодными для проживания и аварийными, подлежащими сносу или реконструкции. В основном это многоквартирные дома и помещения в них", - сказала Лилина.

По словам собеседницы агентства, внесение таких сведений в ЕГРН помогает покупателям квартир заранее узнать, в каком состоянии находится дом, и оценить, есть ли смысл приобретать недвижимость. Она добавила, что всего в ЕГРН числится 170 млн объектов (включая земельные участки). Отметки об аварийности вносятся в реестр при поступлении такой информации.

ЕГРН является достоверным источником информации об объектах недвижимости на территории России. Выписка из реестра подтверждает государственную регистрацию возникновения или перехода прав на недвижимость.