Почти половина вторички в добавленных в список семейной ипотеки городах находится в Югре

Под условия кредита в добавленных в список 22 городах подходят 1,5 тыс. квартир

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Почти половина жилья на вторичном рынке недвижимости, ставшая доступной для приобретения по семейной ипотеке после расширения перечня ДОМ.РФ, расположена в Нижневартовске в Югре - 689 штук. Под условия кредита в добавленных в список 22 городах подходят 1,5 тыс. квартир, сообщили аналитики "Движения.ру".

"Из обновленного перечня городов, где можно купить квартиру на вторичном рынке по программе семейной ипотеки, в продаже находятся 1 492 лота. Лидером оказался Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа, где доступны 689 квартир в домах, построенных в 2006 году и позднее, а доля такого жилья из всего предложения составляет 28,8%", - сказано в сообщении.

Эксперты уточнили, что, кроме Нижневартовска, наибольшее число квартир, доступных к покупке по семейной ипотеке среди новых городов, есть в Свердловской области в Каменск-Уральском - 108 и Первоуральске - 70, а также Юрге Кемеровской области - 35.

При этом в Гае Оренбургской области в продаже на вторичном рынке находятся 15 квартир, но ни одна из них не подходит под условия семейной ипотеки. Самая большая доля доступных для семейной ипотеки квартир на вторичном рынке от фактически находящихся в продаже - в Сунже в Ингушетии: из 16 квартир подходят 15.

Ранее ДОМ.РФ обновил список городов для покупки жилья на вторичном рынке по семейной ипотеке. В перечень добавили 22 города в 15 регионах, где нет строящихся многоквартирных домов или возводится не более двух объектов.