В Москве два спорткомплекса передадут в аренду частным операторам

Арендаторы вправе провести модернизацию комплексов для повышения эффективности, но обязаны использовать их по целевому назначению

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Москва передаст в долгосрочную аренду два спортивных комплекса с бассейнами частным операторам. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"По программе, которая реализуется в Москве с 2023 года, в долгосрочную аренду частным инвесторам сроком на 25 лет уже переданы 10 объектов, среди которых спорткомплексы, бассейны, теннисный корт. В рамках программы в январе 2026 года пройдут торги на право аренды двух спортивных комплексов с бассейнами в районах Зябликово и Солнцево", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Марии Багреевой.

По ее словам, арендаторы вправе провести модернизацию спортивных комплексов для повышения эффективности, но обязаны использовать их по целевому назначению. Также они могут самостоятельно выбирать наиболее востребованные спортивные и физкультурно-оздоровительные услуги. Объекты, предлагающие сопутствующие платные услуги, должны занимать не более четверти от общей площади.

В пресс-службе добавили, что площадь объекта по адресу Ореховый проезд, дом 43А составляет более 1,99 тыс. кв. м. В здании расположены два бассейна, спортивный и физкультурный залы. Второй объект находится на улице Щорса, дом 6 и имеет площадь свыше 1,9 тыс. кв. м. Комплекс оборудован бассейном и спортивным залом. Размер арендной платы за объекты определяется по итогам открытых аукционов на электронной площадке "Росэлторг".

"Участниками аукционов могут быть любые юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры и спорта. Заявочные кампании продлятся до 27 января. Торги и подведение итогов запланированы на 29 января. Для участия понадобятся регистрация на цифровой торговой площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись", - цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.