Россельхозбанк заявил, что продолжает прием заявок по семейной ипотеке

В кредитной организации отреагировали на данные маркетингового агентства Marks о приостановке работы с клиентами по этой льготной программе

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россельхозбанк продолжает прием заявок и выдачу кредитов в рамках льготной госпрограммы "Семейная ипотека", заявили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

Ранее мониторинг маркетингового агентства Marks показал, что Россельхозбанк приостановил прием заявок на кредиты в рамках программы "Семейная ипотека".

"Россельхозбанк продолжает прием заявок и выдачу семейной ипотеки, - указали в пресс-службе Россельхозбанка. - Условия предоставления ипотечных займов по семейной ипотеке будут отражены на момент принятия решения по заявке физического лица с учетом актуальных условий государственной поддержки жилищного (ипотечного) кредитования по программе семейной ипотеки, в том числе с учетом ожидаемых изменений с 1 февраля".

С 1 февраля в России начнет действовать ограничение количества льготных кредитов по семейной ипотеке - на одну семью можно будет оформить только одну льготную ипотеку.