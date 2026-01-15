Российские банки продолжают принимать заявки и выдавать семейную ипотеку

В ВТБ фиксируют повышенную активность заемщиков перед вступлением в силу изменений условий по льготной программе

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российские банки продолжают принимать заявки и выдавать кредиты по программе "Семейная ипотека". Об этом ТАСС сообщили в ВТБ, Сбербанке, Совкомбанке и других кредитных организациях.

"Прием заявок и выдача кредитов по "Семейной ипотеке" продолжается в штатном режиме", - сообщили ТАСС в пресс-службе Сбера.

В ВТБ заявили, что фиксируют повышенную активность заемщиков на фоне предстоящих изменений условий по семейной ипотеке. Однако банк продолжает работать по программе без изменений. "В декабре объем сделок по ней вырос в ВТБ примерно на 30% к декабрю 2024 года. В январе тенденция по росту выдач продолжилась", - уточнили в банке.

Совкомбанк и банк "ДОМ.РФ" также продолжают принимать заявки и выдавать кредиты по программе семейной ипотеки в стандартном режиме. В пресс-службе Альфа-банка сообщили, что следят за ситуацией и на данный момент не планируют останавливать выдачи.

Т-банк в свою очередь планирует приостановить выдачу семейной ипотеки на одну-полторы недели из-за нововведений с 1 февраля 2026 года, рассказал ТАСС руководитель управлений "Ипотека" и "Кредиты на образование" в Т-банке Иван Сафонов.

По данным маркетингового агентства Marks, Россельхозбанк приостановил прием заявок на кредиты в рамках программы "Семейная ипотека". Однако в кредитной организации ТАСС заявили, что продолжаюут выдавать такие кредиты.

С 1 февраля в России начнет действовать ограничение количества льготных кредитов по семейной ипотеке - на семью можно будет оформить только одну льготную ипотеку.