В трех районах Смоленской области построят жилье для работников АПК и соцсферы в 2026 году

За последние три года было построено более 100 жилых домов, свои жилищные условия улучшили 85 семей

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Малоэтажные жилые комплексы будут возводить в 2026 году в трех муниципалитетах Смоленской области для сотрудников агропромышленного комплекса, обрабатывающих производств и социальной сферы. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Реализуем программу по обеспечению жильем сотрудников агропромышленного комплекса, обрабатывающих производств и социальной сферы. За последние три года построено более 100 жилых домов, свои жилищные условия улучшили 85 семей. В 2026 году будем строить малоэтажные жилые комплексы в Ельнинском, Смоленском и Гагаринском муниципальных округах", - написал губернатор.

Анохин также отметил, что одной из ключевых задач для региона является развитие сельских территорий. По данным губернатора, в 2025 году в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" были построены дома в нескольких муниципальных округах. "Завершено строительство 59 квартир в Починковском муниципальном округе и 17 квартир в Руднянском муниципальном округе, а также пять индивидуальных жилых домов в Угранском муниципальном округе и четыре дома в Хиславичском муниципальном округе", - уточнил глава региона.

Кроме того, в 2025 году были построены шесть жилых домов и приобретены 50 квартир, которые в 2026 году передадут Смоленской государственной сельскохозяйственной академии для обеспечения жильем профессорско-преподавательского состава.