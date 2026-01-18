Названы самые популярные российские города у туристов во второй половине января

Лидерами по бронированию жилья стали Москва, Санкт-Петербург и Казань, сообщили в сервисе "Суточно.ру"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Москва, Санкт-Петербург и Казань лидируют по бронированию жилья туристами во второй половине января 2026 года. Об этом ТАСС сообщил директор по маркетингу российского сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру" Айрат Мусин.

"Вторая половина января - очень хорошее время для поездок. Во всех городах все еще сохраняется новогодняя атмосфера, но при этом уже нет толп туристов и цены гораздо ниже. Лидерами по числу бронирований во второй половине января у россиян стали Москва, Санкт-Петербург и Казань", - рассказал собеседник агентства.

По данным аналитиков сервиса, также в топ направлений второй половины января входят Сочи, Краснодар, Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Екатеринбург, Новосибирск, Мурманск, Иркутск, Тюмень, Южно-Сахалинск, Эсто-Садок, Архыз.

Отмечается, что в среднем туристы арендуют жилье на трое суток и тратят на аренду 13,5 тыс. рублей. Наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры и студии. Кроме того, востребованы дома и глемпинги.

Ранее ТАСС сообщал, что средние цены на краткосрочную аренду жилья в России после новогодних праздников упали на 42% и составили 4 150 рублей за сутки. Сильнее всего аренда подешевела в Великом Устюге - в резиденции Деда Мороза.