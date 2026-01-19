Квартира с кухней на балконе в Сочи возглавила рейтинг странных планировок жилья

Также в тройку вошли студия-трапеция и жилье с комнатой без окна

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Квартира с кухней на балконе в Сочи возглавила российский топ-3 странных планировок жилья. Также в тройку вошли студия-трапеция и жилье с комнатой без окна, выяснил ТАСС.

По данным на 16 января, в базе "Циан" выставлена на продажу студия в Сочи площадью 13,3 кв. м с мини-кухней на лоджии площадью 2,1 кв. м. На кухне есть небольшой стол, шкаф, электроплитка и электрический чайник. Кухонная утварь и полотенца подвешены к оконной раме для экономии места. Рядом с домом расположен рынок, магазины, остановка, набережная реки со сквером. Студия продается за 2,9 млн рублей.

На втором месте студия в форме трапеции в пешей доступности от станции метро "Бунинская аллея" в Москве. Согласно данным "Авито", ее стоимость составляет 4,3 млн рублей. Общая площадь студии - 19 кв. м. Окна студии выходят в тихий двор, объект требует ремонта.

Третье место поделили квартиры в Санкт-Петербурге. Одна из них площадью 70,3 кв. м. Ее основная особенность - гостиная без окна площадью 20 кв. м. По данным "Циан", "двушка" на Московском проспекте продается за 12,5 млн рублей. В квартире также есть кухня площадью 10,5 кв. м, раздельный санузел, есть место под гардеробную. Высота потолков - 2,84 метра, есть возможность установки камина, следует из объявления. Вторая квартира в Василеостровском районе города продается за 12,3 млн рублей. "Квартира под ремонт на 4 этаже 6-этажного дома. <...> Кухня метражом 10,4 кв. м, важно: ванная расположена на кухне", - говорится в объявлении.

Особенности странных квартир

По словам риелтора, эксперта по недвижимости Вадима Рукомойникова, нестандартными планировками часто обладают старые коммунальные квартиры. Например, таких много на рынке Санкт-Петербурга. Правда, их ликвидность часто низкая: поиск покупателя может занять от нескольких месяцев до нескольких лет, да и цены на такие объекты часто завышены.

"Что касается бюджетного фонда, то здесь сохранение странных планировок часто вынужденная мера удешевления или результат переделок в старом жилфонде бывших доходных домов, больших квартир. В этом случае много рисков для покупателя: это и бытовой дискомфорт, и сложности с последующей продажей, так как массовый покупатель на вторичке относится к таким планировкам скептически. Это и юридические риски, поскольку изменения, как правило, были самовольными, возможны проблемы с узакониванием", - рассказал ТАСС эксперт.

Главный риск для покупателя - мокрые зоны, предупредил эксперт по недвижимости, управляющий партнер агентства "Генератор недвижимости" Константин Анохин. "Любой перенос ванной или санузла считается серьезной перепланировкой. Если ее не узаконили, управляющая компания или соседи вправе потребовать вернуть все в исходное состояние. В таких квартирах сложнее получить ипотеку, а при перепродаже круг покупателей резко сужается: мало кто готов разбираться с узакониванием или судебными спорами", - отметил в беседе с ТАСС эксперт.

Основатель агентства премиальной недвижимости "Кобаладзе" Ярослав Кобаладзе отмечает, что в качестве приманки для покупателей может стать дисконт в 40%, однако на практике покупка нестандартной квартиры может превратиться в цепочку дополнительных расходов.

"Такие квартиры продаются долго. Например, если стандартная вторичка в Петербурге уходит за 2-4 месяца, то объекты с нестандартными решениями могут висеть на рынке до года. Семьи их сразу отсеивают, инвесторы закладывают дополнительный дисконт, а торг становится обязательной частью сделки. С ликвидностью ситуация тоже сложная. При перепродаже цена обычно падает еще на 10-15%", - рассказал ТАСС эксперт.

Член правления AREA Ирина Жарова-Райт рассказала ТАСС, что оценивала квартиру на продажу в историческом здании (весь дом - объект культурного наследия), где посередине зала собственник возвел беседку а-ля "Бесприданница". "Эта малая архитектурная форма была сложена из кирпича и оштукатурена, украшена геранями и гордо занимала центр 50-и метровой комнаты. Но главное - собственник квартиры боялся соседей и ожидал Мосжилинспекцию, так как его вес его беседки стал причиной трещин на потолке соседей снизу (конструктив 1913 года не выдержал фантазий). Риски здесь не только юридические, фактическая опасность для жизни может быть результатом такой фантазии доморощенного горе архитектора", - рассказала эксперт.