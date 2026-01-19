Выдача ипотеки в Сбере достигла рекорда в декабре 2025 года

По словам директора департамента "Домклик" Алексея Лейпи, рост выдач связан с "Семейной ипотекой"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Спрос на ипотеку в Сбере стал рекордным за последние пять лет в декабре 2025 года, он вырос на 70% по сравнению с показателями ноября. Об этом говорится в сервисе Сбербанка "Домклик".

"В декабре 2025 года спрос на ипотеку подскочил на 70%, до 613 млрд рублей - максимальное значение за последние 5 лет. Почти 76% от всего объема выдач пришлось на "Семейную ипотеку", однако рекордных показателей достиг и спрос на базовую ипотеку - 110 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

По словам директора департамента "Домклик" Сбербанка Алексея Лейпи, рост выдач связан с "Семейной ипотекой". Так, по итогам декабря 2025 года россияне оформили более 460 млрд рублей кредитов в рамках "Семейной ипотеки", что стало рекордным показателем для данной программы за всю историю существования. Кроме того, это почти в два раза больше, чем в ноябре 2025 года, а также в 5,5 раза больше по сравнению с декабрем 2024 года.

Высокий спрос на "Семейную ипотеку" можно объяснить стремлением заемщиков успеть оформить льготные кредиты до введения ограничений по этой программе, в частности одной "Семейной ипотекой" на семью и возможной дифференциацией ставок в зависимости от количества детей в семье.

Вместе с этим в декабре отмечен и пиковый спрос на базовую ипотеку. По итогам декабря совокупный объем выдач ипотеки по рыночным ставкам составил 110 млрд рублей. Это на 47,4% больше показателей ноября 2025 года и в 3,5 раза больше, чем в декабре 2024 года. Такой рост выдач стал результатом снижения ставки по базовым программам: если в начале года средневзвешенная ставка Сбера по рыночным программам находилась на уровне 28,8%, то в декабре 2025 года она опустилась до 19,8%.