Депутат Делягин внес законопроект о защите покупателей от "эффекта Долиной"

Предлагается дополнить ГК РФ новым положением, согласно которому сделка с недвижимостью не может быть признана судом недействительной, если покупатель не знал об обмане продавца третьими лицами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Зампред комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин ("Справедливая Россия") внес на рассмотрение палаты парламента законопроект о недопустимости признания сделки с жильем недействительной, если покупатель не знал об обмане продавца третьими лицами. Текст законопроекта размещен в думской электронной базе.

"Законопроект направлен на устранение законодательного пробела при признании сделок недействительными с нарушением прав покупателей, выявленного правоприменительной и судебной практикой при оспаривании сделок, совершенных под влиянием обмана третьими лицами (так называемые "возвратные" продажи или "случай Долиной"), - отмечается в пояснительной записке.

Предлагается дополнить Гражданский кодекс РФ новым положением, согласно которому сделка с недвижимостью не может быть признана судом недействительной, если покупатель не знал об обмане продавца третьими лицами. В таком случае покупатель будет считаться добросовестным, пока не доказано иное.

"Вместо того, чтобы возлагать на покупателя бремя доказывания своей невиновности, закон обяжет продавца доказать, что покупатель знал или должен был знать об обмане. Это существенно снизит возможности для недобросовестных продавцов и мошенников использовать формальные основания для "отъема" имущества", - говорится в документе. Принятие законопроекта обеспечит формирование единообразной судебной практики по оспариванию сделок, совершенных под влиянием третьих лиц, считает депутат.