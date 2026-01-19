"Цемрос" связал приостановку работы двух заводов со снижением спроса на цемент в РФ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Решение о приостановке работы заводов АО "Цемрос" в Ульяновске и Белгороде связано со снижением спроса на цемент и будет действовать до стабилизации рыночной ситуации. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе холдинга.

Ранее СМИ со ссылкой на представителя "Цемрос" сообщали, что производитель цемента приостановил работу своих предприятий в Белгородской и Ульяновской областях, а также ограничил работу завода в Липецкой области.

"Решение о приостановке работы заводов связано с общим кризисом в строительной отрасли и существенным снижением спроса на цемент. На рынок одновременно влияют несколько факторов: сокращение объемов ввода жилья в России, рост доли импортного цемента, а также высокая ключевая ставка, которая сдерживает инвестиционную и строительную активности. По предварительным оценкам, общее сокращение потребления цемента по итогам 2025 года составляет 9%. Принятые меры не окажут критического влияния ни на показатели компании, ни на обеспеченность рынка цементом в стране", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что на липецком предприятии холдинга останавливается полная производственная цепочка и остаются в строю лишь цеха, специализирующиеся на финальных стадиях технологического процесса - помоле клинкера и упаковке готовой продукции. Также продолжат работу заводские лаборатории, контролирующие качество продукции и экологическую безопасность.

В "Союзцементе" добавили в беседе с ТАСС, что в связи с падением потребления и строительного рынка в целом средняя загрузка цементной отрасли в РФ за последние 10 лет составляет 61%.

Рынок цемента в РФ

По предварительным данным "Союзцемент", в 2025 году объем потребления цемента в РФ составил 60,7 млн тонн против 3,7 млн тонн в 2024 году, импорта - 3,8 млн тонн, что на 2,7% больше результатов 2024 года (3,7 млн тонн) при объеме потребления 66,8 млн тонн в год. Импорт растет темпами, опережающими динамику рынка и будет только расти. Иностранные поставщики - Белоруссия, Казахстан, Иран, Китай и Вьетнам.

Согласно материалам аналитической компании "СМ Про", подготовленным по инициативе "Союзцемент", в 2026 году ожидается объем потребления цемента в России на уровне 55,2-63,7 млн тонн (от -5,6 до +1,2% к уровню 2025 года); в 2027-м - в диапазоне 52,8-66,6 млн тонн (от -4,4 до +8,2% к уровню 2026 года).

В РФ действует 61 цементный завод, объемом производства по данным на 2025 год в 58,8 млн тонн цемента. Проектные мощности по цементу оцениваются в 104 млн тонн. В "Цемрос" добавили, что доля холдинга на рынке цемента в РФ составляет более 30%. Заводы в Ульяновске и Белгороде не являются крупнейшими в стране.

Компания "Цемрос" (бывшая "Евроцемент") была основана в 2002 году. На сайте холдинга отмечается, что в настоящее время в его состав входят 18 цементных заводов и более 30 карьеров по добыче нерудных материалов. В компании работает более 13 тыс. сотрудников.