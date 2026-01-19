Ленобласть выполнила план по вводу жилья более чем на 120% в 2025 году

В регионе ввели 4,2 млн кв. м жилья

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Ленинградская область выполнила план по вводу жилья более чем на 120% в 2025 году. По сравнению с 2024 годом показатель увеличился на 4%, сообщили в комитете по строительству региона.

"План по вводу жилья выполнен на 120,6%. По сравнению с 2024 годом регион прибавил около 4% год к году, сохранив высокие темпы как в сегменте ИЖС, так и в многоквартирном строительстве", - говорится в сообщении.

Всего в прошлом году Ленобласти ввела 4,2 млн кв. м жилья, из которых 3,1 млн - индивидуальное жилищное строительство, а 1,12 млн - многоквартирные дома.

"4,2 млн кв. м - это не просто высокий показатель, а подтверждение того, что строительный комплекс работает устойчиво и прогнозируемо. Мы удержали темпы в сложных условиях и не ушли в перекосы: растет и индивидуальное строительство, и многоквартирные проекты. Для нас принципиально, что этот объем обеспечен <…> развитием территорий в логике нацпроекта "Инфраструктура для жизни" - с дорогами, сетями и социальными объектами", - отметил вице-губернатор Ленобласти по вопросам строительного комплекса и ЖКХ Евгений Барановский.

Больше всего жилья в 2025 году было введено во Всеволожском (1 705,6 тыс. кв. м), Ломоносовском (712,1 тыс. кв. м) районах и Гатчинском (403,8 тыс. кв. м) округе.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщал, что в регионе инвестиции в строительство социальных объектов достигнут 30 млрд рублей в 2026 году.