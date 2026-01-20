Эксперт Коломийцева: цена 1 кв. м в новостройках Сочи выросла на 5-16% за 2025 год

Средняя стоимость "квадрата" превысила порядка 435-476 тыс. рублей

СОЧИ, 20 января. /ТАСС/. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости Сочи выросла на 5-16% за 2025 год, сообщила ТАСС коммерческий директор федерального девелопера премиальной недвижимости Parade Development в Южном федеральном округе Тамара Коломийцева. Цена "квадрата" превысила 435-476 тыс. рублей.

"Стоимость недвижимости на первичном рынке в Сочи в течение 2025 года планомерно росла. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках к концу 2025 года превысила порядка 435-476 тыс. рублей, показав рост примерно в 5-16% за год в зависимости от сегмента рынка", - сказала собеседница агентства.

Она также отметила, что диапазон цен на сочинские новостройки характеризуется "широким разбегом": от 7,5 млн рублей за студию до почти 900 млн рублей за элитную квартиру с большой площадью в центральной части курорта. "Это отражает сильную ценовую дифференциацию по классам жилья и высокий инвестиционный потенциал престижных локаций", - пояснила эксперт.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2025 году его посетили 8 млн туристов. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн человек.