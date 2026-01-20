В Новосибирске и Казани больше всего сократилось число проектов в стройке

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Более 380 новых проектов вышло в крупных городах РФ в 2025 - на 23% меньше, чем годом ранее. Самое заметное падение числа новых проектов, вышедших в продажу, отмечено в Новосибирске, Казани и Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в системе мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro.

"По данным аналитиков, в крупных городах РФ в 2025 году вышло в продажу 387 новых проектов - на 23% меньше, чем годом ранее. Самое заметное падение числа новых проектов, вышедших в продажу, отмечено в Новосибирске, Казани и Ростове-на-Дону", - отмечается в сообщении.

По 17 изученным локациям падение наблюдается по всем параметрам, отмечают аналитики. Количество новых проектов по 17 городам в целом сократилось на 23% по сравнению с 2024 годом, до 387 штук, количество стартовавших корпусов в новых проектах - на 22%, до 609 штук, проектное количество квартир по корпусам уменьшилось еще сильнее - на 32%, до 135,6 тыс., а проектная площадь жилья по стартовавшим корпусам упала на 38%, до 6,2 млн кв. м.

Лидером по количеству стартовавших проектов и корпусов в них стала Москва (суммарно в старых и новых границах). В 2025 году в Москве вышло в продажу 117 новых проектов со 161 корпусами на старте. Это на 25% и 30% меньше соответственно, чем годом ранее. Однако из этого числа 70 проектов с 79 корпусами в них стартовали по реновации. Таким образом, вне рамок этой программы продажи стартовали только в 47 новых проектах с 82 корпусами. Если рассматривать динамику только по "обычным" проектам, то падение будет еще более выраженным - минус 33% по числу новых проектов и минус 43% по числу корпусов на старте в этих проектах к 2024 году.

На втором месте по числу вышедших в продажу проектов в 2025 году - Екатеринбург (41 проект с 54 корпусами, проектная площадь жилья в них - 919,1 тыс. кв. м). На третьем месте - Санкт-Петербург (40 проектов с 45 корпусами, проектная площадь жилья - 747,9 тыс. кв. м). Минимальное число новых проектов в 2025 году вышло в продажу в Самаре, Краснодаре и Ростове-на-Дону (7,8 и 9 проектов соответственно).

Несмотря на общее падение числа новых стартов, в нескольких городах отмечен рост. Самый заметный - в Красноярске - плюс 10% по числу проектов и плюс 91% по числу корпусов на старте продаж в них (11 новых проектов с 21 корпусом вышло в продажу в 2025 году). Также заметно выросла девелоперская активность в Омске - плюс 10% по числу проектов и плюс 50% по числу корпусов на старте в новых проектах (11 и 21 соответственно). Также больше новых проектов, чем в 2024 году, вышло в Нижнем Новгороде.