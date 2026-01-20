Самая дорогая в России квартира с камином продается в Москве за 2,7 млрд рублей

Площадь пентхауса составляет 952 кв. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Самая дорогостоящая среди двух столиц РФ квартира с камином продается в Москве за 2,7 млрд рублей - всего в городе на вторичном рынке жилья представлено 260 объектов с каминами, выяснил ТАСС с экспертами.

"Наиболее дорогостоящая в РФ квартира с возможностью установки камина среди двух российских столиц продается в Москве за 2,7 млрд рублей. Это многокомнатный пентхаус площадью 952 кв. м в Гранатном переулке, он предлагается без отделки. В общей сложности на московском вторичном рынке жилья представлено 260 объектов с каминами, на петербургском - 165", - отмечается в материалах.

На второй строчке в Москве расположился многокомнатный пентхаус площадью 399,9 кв. м, имеющий дымоход под дровяной камин. Объект находится в Хамовниках и продается за 2,5 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров многокомнатная квартира на Пречистенке за 1,6 млрд рублей. Камин оборудован в гостиной квартиры площадью 469,9 кв. м. Жилье предлагается с дизайнерской отделкой. Большая часть предложения с каминами или возможностью их установки находится в Москве в ЦАО (44,2%) и ЗАО (19,6%). По районам большая часть предлагается в Хамовниках (10%), Пресненском (9,6%), Тверском (8,1%), Раменках (7%) и Хорошево-Мневниках (5%). Средневзвешенная цена экспозиции составляет 1,4 млн рублей при средней стоимости объекта в 246,6 млн рублей и средней площади - 182,1 кв. м. По типологии жилья большая часть представлена крупноформатными объектами три-шесть комнат - 75%.

Самая дорогая квартира с камином в Санкт-Петербурге предлагается за 565 млн рублей в особняке в парковой зоне Каменного острова. Объект площадью 458,4 кв. м имеет мраморный дровяной камин. На втором месте - четырехкомнатная квартира в районе Воскресенской набережной, которая предлагается за 349 млн рублей. Жилье площадью 240,7 кв. м предлагается без отделки. На третьем месте - многокомнатный пентхаус в районе метро Крестовский остров, он продается за 299 млн рублей. Объект площадью 363 кв. м имеет зону с камином и дизайнерскую отделку.

В северной столице на вторичном рынке жилья представлено 165 лотов с каминами. Большая часть предложения находится Центральном (25%), Петроградском (17,6%) и Адмиралтейском (12%) районах. Средняя цена экспозиции составляет 430 тыс. рублей при средней цене объекта 62,7 млн рублей. Средняя площадь - 146,1 кв. м. По типологии жилья большая часть также представлена многокомнатными объектами - 72%.

Квартиры с каминами являются редким форматом на рынке жилья - даже не во всех премиальных и элитных проектах есть в наличии данные варианты, отметила в беседе с ТАСС руководитель департамента аналитики и консалтинга агентства "НДВ супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева. "На долю таких квартир приходится порядка 0,5-0,8% экспозиции. Поэтому данный тип жилья особенно востребован среди состоятельных потребителей. Наличие камина в квартире является фактором престижности и уникального удобства", - добавила она.