В Татарстане ввод жилья вырос на 1,8% по итогам 2025 года

Он составил 3,5 млн кв. м

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 20 января. /ТАСС/. Ввод жилья в Татарстане по итогам 2025 года составил 3,5 млн кв. м, что на 1,8% выше показателей 2024 года. Об этом сообщил глава Минстроя России Ирек Файзуллин на заседании коллегии Минстроя Татарстана.

"Ввод жилья [в Татарстане] составил, по оперативным данным, 3,5 млн квадратных метров. Это на 1,8% больше 2024 года. <...> Любые результаты невозможны без командной работы, и, конечно, команда Татарстана по всем направлениям четко показывает тот результат, который необходим для комплексного развития территории", - сказал Файзуллин.

Он отметил, что в целом в России продолжается ежегодный прирост объемов строительства многоквартирного жилья. По оперативным данным, в 2025 году ввели в РФ порядка 107 млн кв м.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин отметил, что ввод 3 млн 515 тыс. кв. м является рекордным показателем за всю историю республики. "Данный показатель планировалось достичь только в 2028 году", - сказал он, добавив, что план ввода жилья на 2026 год по соглашению с Минстроем России составляет 3 млн 175 тыс. кв. м.