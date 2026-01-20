"Домклик": объем выданных рыночных ипотек вырос за II полугодие 2025 в три раза

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Объемы кредитования по базовым ипотечным программам выросли во II полугодии 2025 года более чем в три раза: со 134 млрд руб. по итогам первой половины года до 418 млрд руб. - по итогам второй. Об этом говорится в материалах сервиса Сбербанка "Домклик".

"Во II полугодии объемы кредитования по базовым программам выросли со 134 млрд руб. по итогам первой половины года до 418 млрд руб. во второй. Это отразилось и на росте доли рыночной ипотеки в совокупных выдачах, которая во втором полугодии 2025 года составила 20% (+5 п. п. к первой половине 2025 года)" - отмечается в материалах.

Пик выдач рыночной ипотеки - 110 млрд руб. - по рыночным ставкам пришелся на декабрь 2025 года, указывают аналитики. Это стало результатом снижения средневзвешенной "Сбера", а также реализации отложенного спроса из-за заградительных ставок во II полугодии 2024 года и большей части I полугодия 2025-го.

"Это дает нам осторожную надежду, что баланс спроса между субсидированной и рыночной ипотекой продолжит выравниваться, особенно на фоне возможного снижения ключевой ставки", - считает директор департамента "Домклик" Алексей Лейпи.