Правительство согласовало меры поддержки для рынка ИЖС

По словам главы Минстроя Ирека Файзуллина, речь в том числе идет о предоставлении подрядным организациям, использующим счета эскроу, кредитов с зонтичным поручительством Корпорации МСП

КАЗАНЬ, 20 января. /ТАСС/. Правительство России согласовало меры поддержки для рынка индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщил глава Минстроя России Ирек Файзуллин на заседании коллегии Минстроя Татарстана.

"Вчера мы все согласительные мероприятия прошли в правительстве и определили, что задача поддержки, она за счет федерального правительства с участием регионов, будет по ряду направлений осуществляться", - сказал министр.

По его словам, речь в том числе идет о предоставлении подрядным организациям, использующим счета эскроу, кредитов с зонтичным поручительством Корпорации МСП, введение для подрядчиков отдельных критериев при одобрении проектного финансирования в инструкции Банка России, а также о формировании отдельной программы по инфраструктурному обеспечению земельных участков для развития ИЖС.

"[В 2025 году] построено 63,5 млн квадратных метров индивидуального строительства. Это реально рекордное значение для всей нашей отрасли. Благодаря принятым решениям по внедрению счетов эскроу, уже активно реализуемым в регионах, более 6,9 тыс. жилых домов уже построено", - сказал Файзуллин, добавив, что к 2030 году с использованием таких счетов будет строиться 25% жилых домов.