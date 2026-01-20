Минстрой мониторит цены на 21 стройресурс для недопущения необоснованного их роста

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Минстрой России мониторит средние отпускные цены по 21 ценообразующему строительному ресурсу, чтобы выработать меры по недопущению необоснованного роста цен. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Минстроем совместно с ФАУ "Главгосэкспертиза России" организован мониторинг средних отпускных цен по 21 ценообразующему строительному ресурсу, наиболее широко используемому при возведении объектов капитального строительства и в значительной степени влияющему на общую стоимость строительства <...> Результаты мониторинга на еженедельной основе направляются в ФАС России и Минпромторг России для выработки мер регулирующего воздействия, направленного на недопущение необоснованного роста цен", - отмечается в сообщении.

Согласно данным мониторинга, минимальная цена на портландцемент (один из видов цемента) зафиксирована в Москве, где ведется самое активное строительство в России, максимальная - в Петропавловске-Камчатском. В Москве и Екатеринбурге наблюдается снижение цены на цемент относительно прошлого года. В Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Калининграде, Казани и Оренбурге рост цен на цемент составляет менее 10%. Более 10% - во Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Южно-Сахалинске и Новосибирске.