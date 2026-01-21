Эксперт Сауков сообщил о моде на "бабушкины" дома с символической стоимостью

Цены на объекты, расположенные в отдаленных районах, находятся в пределах 100 тыс. рублей, рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании "Этажи

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Спрос на "бабушкины" деревенские дома в русском стиле в российской глубинке растет благодаря символической стоимости и дисконту до 30%, сообщил ТАСС руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании "Этажи" Антон Сауков.

"В последние годы "бабушкины" деревенские дома все больше привлекают потенциальных покупателей из-за своей порой символической стоимости - цены на них в отдаленных районах находятся в пределах 100 тыс. рублей, при этом среди них есть достаточно много добротных построек в интересных локациях вблизи рек и лесов", - рассказал собеседник агентства.

Нередко потенциальных покупателей смущают сложности с транспортной и социальной инфраструктурой в таких локациях, отметил эксперт. Приобретают такие дома для самых различных целей. "Одни покупатели для собственного отдыха в летний период и выезда на выходные, другие для организации мини-ферм или экотуризма для сдачи в аренду. Домами вблизи рек и озер интересуются заядлые рыболовы, у лесов - охотники. Многих привлекает то, что деревенские дома нередко имеют достаточно обширные земельные участки, правда, многие из них неугодной продолговатой формы", - рассказал Сауков.

Особой популярностью у молодого поколения пользуются деревенские дома, сохранившие свою самобытность, их приобретают как раз из-за такого колорита и часто потом стараются его сохранить в процессе ремонта, добавил эксперт. Есть случаи, когда в глухих деревнях в глубинках пытались делать майнинг-фермы в старых домах.

"Стоимость восстановления таких домов зависит от того, что в конечном итоге хочет получить покупатель. Если сохранить самобытность, то цена переделки не так велика и ограничивается обновлением электропроводки, крыши и фасада дома, а это порядка 200-300 тыс. рублей. Если же говорить о полной реконструкции, то в этом случае цена ремонта может в несколько раз превышать стоимость самого дома", - обратил внимание Сауков. Поскольку спрос, как правило, очень ограничен, то нередко приобрести дома с хорошим участком в деревне можно с существенным дисконтом до 25-30% от изначально заявленной цены, закончил эксперт.

Ранее ТАСС сообщал, что самый дешевый деревенский дом с печкой, пригодный для проживания, продается в деревне Кашкарово республики Башкортостан за 130 тыс. рублей. На втором месте дом с печкой площадью 50 кв. м и с участком 26,6 соток в селе Малиновка Саратовской области стоимостью 150 тыс. рублей. Замыкает тройку дом площадью 47 кв. м в селе Русская Тавра в Свердловской области, он продается за 160 тыс. рублей.

"Бабушкин формат"

"Деревянные дома "от бабушек" - это, как правило, дома до 1990 года постройки, средней площади до 70 кв. м и с земельным участком до 14 соток", - рассказала ТАСС исполнительный директор "НДВ Супермаркет недвижимости" Татьяна Подкидышева. Как правило, эти дома находятся в деревнях, которые из постоянного места проживания превращаются со временем в дачные и сезонные места.

По ее словам, в большинстве случаев при покупке таких домов их могут сносить и не прибегать к восстановлению. Если речь идет о восстановлении, то самой затратной частью становятся коммуникации (вода, канализация, отопление), расходы на которые могут доходить до 1,5-2 млн рублей.