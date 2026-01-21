"Мир квартир": аренда домов в РФ подешевела почти на четверть за год

Самое большое падение ставок, по данным аналитиков, наблюдалось в Камчатском крае, Кемеровской области и Приморском крае

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Аренда домов в России подешевела почти на четверть за год, сообщили ТАСС аналитики федерального портала "Мир квартир".

"В среднем по Российской Федерации ставка аренды за дом снизилась на 22,8% за год, до 46 379 рублей в месяц. За 2025 год аренда домов поднялась лишь в 17 регионах из 83, в 66 опустилась", - отмечается в сообщении.

Самое большое падение ставок, по данным аналитиков, наблюдалось в Камчатском крае (- 63,5%), Кемеровской области (- 59,5%), Приморском крае (- 52,1%), Ивановской области (- 51,6%), Карелии (- 49,8%), Калининградской (- 48,7%), Новосибирской (- 45,5%), Псковской (- 45,5%), Костромской (- 45,3%) и Смоленской (- 45,1%) областях.

Больше всего подорожали съемные дома в Мордовии (+ 58,7%), Забайкальском (+ 47,1%) и Хабаровском (+ 39,8%) краях, Саратовской (+ 39,2%), Курганской (+ 31,8%) областях, Северной Осетии (+ 30,7%), Брянской (+ 29,2%), Амурской (+ 19,6%), Белгородской (+ 11%) и Орловской (+ 10,2%) областях.

Арендные дома, расположенные на территории Москвы, подешевели на 9,5% и теперь сдаются за 108 772 рублей в месяц, в Подмосковье, наоборот, подорожали на 2,6%, до 101 955 рублей в месяц. В Санкт-Петербурге аренда упала на 28,1%, до 81 272 рублей в месяц в Ленинградской области показатель почти не изменился: - 0,6%, и средний объект сейчас стоит 81 505 рублей в месяц.

"Съемные дома последний раз дешевели в 2022 году. Потом был рост, когда дорожала аренда любого жилья, а сейчас - снова откат. Формат дома не самый удобный для арендаторов, обычно они предпочитают квартиры, особенно в периоды экономических спадов, как сейчас. Так, средняя "двушка" сегодня на 27% дешевле среднего дома - а съемщики сейчас очень хорошо считают деньги, стараясь сэкономить на всем. Собственникам домов нелегко найти арендаторов, поэтому за прошлый год количество выставленных на рынок аренды объектов увеличилось на 90%", - прокомментировал ТАСС гендиректор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.