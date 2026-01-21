В Москве число сделок с ипотекой снизилось на 2,2% в 2025 году

В декабре 2025 года в столице зарегистрировано 10 822 договора жилищной ипотеки

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Число ипотечных сделок с первичной и вторичной недвижимостью в Москве в 2025 году снизилось на 2,2% по сравнению с 2024 годом - до 118 171 договора, говорится в сообщении управления Росреестра по Москве со ссылкой на руководителя ведомства Игоря Майданова.

"За 12 месяцев 2025 года управлением Росреестра по Москве зарегистрирован 118 171 договор ипотечного жилищного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. Динамика к 2024 году (120 881) составила минус 2,2%", - сказал Майданов.

По его словам, в 2025 году ипотечный рынок столицы показал стабильный результат, сопоставимый с 2024 годом, - разница составила менее 2,7 тыс. сделок, а среднемесячный показатель второй год подряд находится на уровне 10 тыс. договоров. "Ипотека остается практичным финансовым инструментом при покупке жилья - если обратиться к нашей статистике, то за 10 лет управлением оформлено порядка миллиона таких сделок. Однако общий тренд все же смещается в сторону охлаждения спроса, а декабрьский рост показателя скорее создан "нетерпеливым" покупателем, не отражая реальной картины рынка. Учитывая взятый регулятором курс на снижение ключевой ставки, ипотечный заемщик находится в выжидательной позиции, когда ставка по кредиту вслед за ставкой ЦБ достигнет приемлемого для него уровня и установится баланс между потребностью и финансовыми возможностями для сделки с недвижимостью", - прокомментировал Майданов.

В декабре 2025 года в столице зарегистрировано 10 822 договора жилищной ипотеки - к ноябрю (8 177) показатель увеличился на треть (32,4%). При этом в годовом выражении результат декабря 2025 года уступил 3,7% аналогичному месяцу 2024 года (11 242), но на 12% превзошел последний месяц 2023 года (9 664).

"Москва остается лидером среди российских регионов по объемам жилищных кредитов с господдержкой. В рамках "Семейной ипотеки" в столице в январе - декабре 2025 года выдано 586 млрд рублей - это 18,6% от общероссийского уровня в рамках данной программы и 18,1% от всех льготных ипотечных займов по стране. Всего в городе с начала действия программ выдано таких кредитов более чем на 3,3 трлн рублей", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.