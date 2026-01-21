ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин попросил Хуснуллина оценить идею обязательной отделки в новостройках

Президент РФ также отметил хорошую работу строителей в 2025 году
17:05
© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Марата Хуснуллина в ходе совещания с членами правительства оценить идею включения отделки в проектную документацию для новостроек.

"Вы сказали об отделке жилых помещений, жилых домов, - обратился Путин. - Как вы относитесь к идее обязательного включения в проектную документацию многоквартирных домов параметров отделки?"

Хуснуллин идею поддержал.

"Хочу поздравить всех строителей с результатами работы комплекса за прошлый год. Это хороший результат", - подвел президент итоги работе строителей. 

