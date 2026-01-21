Хуснуллин поддержал включение в проектную документацию домов параметров отделки

Зампредседателя правительства РФ назвал это своевременной мерой

Редакция сайта ТАСС

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поддержал идею обязательного включения в проектную документацию многоквартирных домов параметров отделки. Об этом он сообщил в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

"Абсолютно поддерживаем, это своевременная мера, ее надо вводить. Это повысит качество и позволит населению экономить средства, потому что при централизованной отделке люди просто экономят свои деньги и нет неудобств после того, как дом построили и все начинают ремонт в течение нескольких лет", - сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос президента.

Так как большинство жилья строится с отделкой, эта правовая неурегулированность привела к определенным спорам, добавил он. "Сейчас мы эту работу с Минстроем доделаем и будем после соответствующего постановления дальше строить максимально с отделкой", - сказал Хуснуллин.