Дальневосточную ипотеку намерены распространить на вторичное жилье

Как сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, решение будет принято в первом квартале 2026 года

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Решение о распространении программы "Дальневосточная и арктическая ипотека" на вторичный рынок в регионах, где строительство нового жилья не велось последние 20 лет, будет принято в первом квартале 2026 года. Об этом ТАСС сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Это не для всех населенных пунктов. Это для населенных пунктов, где не строилось нового жилья последние 20 лет. В первом квартале решение будет принято", - сказал министр.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину проконтролировать исполнение президентского поручения распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на вторичное жилье там, где нет новостроек.

Дальневосточная ипотека была запущена в декабре 2019 года, арктическая - в декабре 2023 года. Программа позволяет получить жилищный кредит по ставке 2% годовых.