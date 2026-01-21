В Северной Осетии перевыполнили план по вводу жилья

Фактический ввод составил 471 тыс. кв. м

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 января. /ТАСС/. Показатели плана по вводу жилья в 2025 году превышены в Северной Осетии, сообщили в пресс-службе министерства строительства и архитектуры республики.

"В 2025 году планировалось ввести 450 тыс. кв. м, однако фактический ввод составил 471,2 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

В 2024 году было возведено 241 тыс. кв. м индивидуального жилья. Многоквартирные дома составили 230,2 тыс. кв. м от общего объема.

Работы велись по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".