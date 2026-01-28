В Москве число сделок с эскроу уменьшилось почти на 10% за год

За 12 месяцев 2025 года Росреестром по городу зарегистрировано 120 449 договоров участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости с использованием эскроу

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Число сделок с использованием договоров долевого участия (ДДУ) с применением эскроу-счетов в отношении жилой и нежилой недвижимости в Москве уменьшилось на 9,9% в 2025 году по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. Об этом говорится в материалах управления Росреестра по столице.

"За 12 месяцев 2025 года Росреестром по Москве зарегистрировано 120 449 договоров участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости с использованием эскроу-счетов. Доля ДДУ, оформленных с применением проектного финансирования, при этом достигла 98%. За 2024 год было зарегистрировано 133 тысячи таких договоров", - отмечается в материалах.

В декабре прошлого года было зарегистрировано 15,15 тыс. ДДУ с использованием эскроу, что на 37,6% больше результата ноября - чуть больше 11 тыс. договоров. По отношению к декабрю 2024 года (15,1 тыс. ДДУ) число сделок с эскроу уменьшилось на 0,2% или на 29 сделок.

"На фоне годового снижения числа первичных договоров c эскроу мы фиксируем их качественный рост, то есть постепенное увеличение в общем числе сделок с недвижимостью в новостройках. Так, в 2023 году доля ДДУ с эскроу составила 93%, а уже через год - 97,6%", - приводятся в материалах слова заместителя руководителя управления Росреестра по Москве Марии Макаровой.