Эксперт Склянчук: ужесточение условий семейной ипотеки исключит многократные займы

С 1 февраля 2026 года запрещается оформление двух льготных кредитов по программе на каждого из супругов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Ужесточение условий по программе "Семейная ипотека" поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС политолог, общественный деятель Павел Склянчук.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля 2026 года ужесточаются правила выдачи семейной ипотеки. С этой даты вступают в силу новые правила ипотечного кредитования в РФ, в соответствии с которыми запрещается оформление двух льготных кредитов по семейной программе на каждого из супругов: теперь они обязаны выступить как созаемщики. Ранее право на льготный кредит было у каждого из супругов. Под запрет подпадает донорская ипотека: с 1 февраля включить третьих лиц в ипотечный договор нельзя.

"Семейная ипотека в своей основе имеет задачу решения демографических проблем, поэтому здесь нужно отсечь возможность многократного получения льготных займов, чтобы мера господдержки не была направлена на семьи с высоким уровнем доходов, которые могут самостоятельно обеспечить себе жилищные условия и принять решение о рождении детей", - сказал Склянчук.

Он отметил, что новелла является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи - супруги и другие близкие родственники - использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. При этом государство софинансировало программу, что не могло не вызывать сомнений в правильности подобного подхода. По словам собеседника ТАСС, льготная ипотека фактически привела к остановке выдач по рыночным программам.