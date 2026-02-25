В регионах за пять лет ввели в эксплуатацию более 100 объектов инфраструктуры

Большая часть объектов направлена на модернизацию коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкцию очистных сооружений, обеспечение водоснабжением, строительство и реконструкцию сетей ливневой канализации

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Более 100 объектов мероприятия "Содействие развитию инфраструктуры государственной собственности субъектов РФ (муниципальной собственности)" введено с 2020 по 2025 годы, говорится в сообщении Минстроя России.

"Большая часть объектов мероприятия направлена на модернизацию коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкцию очистных сооружений, обеспечение качественным и бесперебойным водоснабжением и водоотведением, строительство и реконструкцию сетей ливневой канализации, благоустройство общественных пространств. За пять лет введено в эксплуатацию 108 объектов. По итогам 2025 года получены разрешения на ввод десяти объектов. Из них шесть объектов ЖКХ, два - берегоукрепления, дом и парк", - приводятся в сообщении слова заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Юрия Гордеева.

Отмечается, что с 2020 по 2025 год в рамках мероприятия "Содействие развитию инфраструктуры государственной собственности субъектов РФ (муниципальной собственности)" осуществлялись строительство и реконструкция 142 объектов капитального строительства на территории 36 регионов. Строительный контроль на объектах в рамках мероприятия осуществляет подведомственное Минстрою ФБУ "Росстройконтроль".

В 2025 году построен внутрипоселковый водопровод в Алхан-Юртовском сельском поселении Чеченской Республики, проведена реконструкция сетей водоснабжения в Беслане Республики Северная Осетия-Алания. Завершена модернизация очистных сооружений канализации в Саранске в Республике Мордовия. В Майкопе в Республике Адыгея введен в эксплуатацию второй этап реконструкции первого пускового комплекса очистных сооружений. В Норильске в Красноярском крае завершены работы по термостабилизации грунтов под тремя жилыми домами для сохранения температурного режима вечномерзлых грунтов и повышения несущей способности оснований зданий.