Мэр Новосибирска заявил, что госэкспертиза поможет избежать ЧП с самостроями

По словам Максима Кудрявцева, нет необходимости закрывать окно для предпринимателей, чтобы они могли регистрировать свои объекты в судебном порядке

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Государственная экспертиза необходима на этапе прохождения судебных процедур для узаконивания самовольных построек, чтобы избежать трагедии наподобие обрушения ТЦ в Новосибирске. Таким мнением в пресс-центре ТАСС поделился мэр Максим Кудрявцев.

Как выяснил ТАСС ранее, торговый центр в Первомайском районе Новосибирска был построен самовольно и узаконен через суд в 2018 году. Администрация пыталась добиться сноса здания, но в результате пошла на мировое соглашение.

"Произошла трагедия. Были нарушены правила эксплуатации. Наша первостепенная задача - сделать так, чтобы все отраслевые нормы и стандарты соблюдались. Свидетельство о регистрации права собственности на этот объект собственник получил по решению суда. С моей точки зрения, чтобы таких ситуаций было как можно меньше, в нашей стране на этапе прохождения судебных процедур нужна госэкспертиза. Чтобы не какие-то фирмы однодневки участвовали в этом, а занимались этим профессионалы, которые будут нести в дальнейшем персональную ответственность за такие проекты", - сказал Кудрявцев в пресс-центре ТАСС.

По словам мэра, нет необходимости закрывать окно для предпринимателей, чтобы они могли регистрировать свои объекты в судебном порядке. "Бывают разные ситуации, судебный механизм возможен, но здесь нужен жесткий контроль, и если объект построен с отклонениями, что-то надо убрать, демонтировать или, наоборот, расширить, поменять несущие конструкции до ввода в коммерческую эксплуатацию, эти требования должны исполняться неукоснительно", - добавил Кудрявцев в рамках пресс-конференции.