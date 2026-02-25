В России семейной ипотекой воспользовались 1,85 млн семей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Семейная ипотека стала самой востребованной льготной ипотечной программой у россиян, ею воспользовались 1,85 млн семей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Государственной думе.

"Семейная ипотека работает с 2018 года и на сегодня стала самой востребованной у нашего населения в 2025 году. Ее доля, соответственно, во всех льготных программах составила 90%. За все время работы этой программы 1,85 млн семей улучшили свои жилищные условия", - сказал он.

Ранее Мишустин отметил, что более 960 тыс. россиян взяли ипотеку за год, в основном - семейную.

О программе

Программа "Семейная ипотека" с годовой ставкой 6% действует до 2030 года. Ее можно взять на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома.

С 1 апреля 2025 года программа распространена на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов.