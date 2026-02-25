Мишустин: критерием ставки по семейной ипотеке может стать число детей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ставки по семейной ипотеке могут стать дифференцированными в зависимости от числа детей в семье, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов в Государственной думе.

"Правительство вместе с комиссиями именно Госсовета прорабатывает самые различные варианты по модернизации условий программы (семейной ипотеки - прим. ТАСС), в том числе с использованием дифференцированных ставок в зависимости от количества детей. <…> Ипотека дело не быстрое, и мы обязательно еще посоветуемся с тем, как это будет получаться. Но в целом я поддерживаю этот подход", - сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с исполнительными органами субъектов РФ, Банком России и акционерным обществом "ДОМ.РФ" до 1 июня предоставить предложения по дифференцированным ставкам в рамках льготной программы "Семейная ипотека" в зависимости от числа детей.

В настоящее время ставка по семейной ипотеке составляет 6%, максимальный размер кредита - до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн рублей - для остальных регионов.

Как ранее сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в случае перехода к дифференцированным ставкам по семейной ипотеке при рождении первого ребенка ставка может составить 10%, при рождении второго - 6%, третьего - 4%, и эти проценты будут снижаться по мере снижения ключевой ставки.

Программа "Семейная ипотека" с годовой ставкой 6% действует до 2030 года. Ее можно взять на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома. С 1 апреля 2025 года программа распространена на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов.