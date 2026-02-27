Россияне зарегистрировали свыше 466 тыс. частных домов в 2025 году

По словам руководителя Росреестра Олега Скуфинского, площадь оформленных объектов составляет порядка 63,5 млн кв. м, что более чем в 1,8 раза превышает показатели за 2020 год

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Свыше 466 тыс. индивидуальных жилых домов зарегистрировали россияне в 2025 году. Это сопоставимо с результатами 2024 года, сообщили в Росреестре.

"Россияне в 2025 году поставили на кадастровый учет более 466 тыс. индивидуальных жилых домов, что на уровне показателей прошлого года (почти 463 тыс.)", - говорится в сообщении Росреестра в канале в Мах.

По словам руководителя Росреестра Олега Скуфинского, площадь оформленных объектов составляет порядка 63,5 млн кв. м, что более чем в 1,8 раза превышает показатели за 2020 год (294 тыс. частных домов площадью 36 млн кв. м).

Лидер в секторе ИЖС - Центральный федеральный округ. На него пришлись более 115 тыс. таких объектов площадью 18,3 млн кв. м или 29% от всего возведенного в 2025 году фонда ИЖС в стране.

В Приволжском федеральном округе оформлено 91,1 тыс. индивидуальных домов общей площадью более 11,8 млн кв. м или 19% от всего возведенного с начала 2025 года фонда ИЖС.

На третьем месте - Южный федеральный округ, где в 2025 году зарегистрировано почти 62,5 тыс. объектов ИЖС площадью более 8 млн кв. м. или 13% от всего возведенного в 2025 году фонда ИЖС.