Москва выставила на торги три крупных помещения на севере города

Аукционы пройдут 19 марта на электронной площадке "Росэлторг"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Три крупных помещения выставили на торги в Бескудниковском районе Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Сейчас в Бескудниковском районе столицы инвесторы могут побороться на торгах за три крупных коммерческих помещения, расположенных у одной из ключевых автомагистралей Москвы - Дмитровского шоссе. Площадь объектов варьируется от 595,8 до 707,6 квадратного метра. Они находятся в шаговой доступности от станции метро "Селигерская" и имеют свободное назначение. Подать заявки на участие в аукционах можно до 11 марта", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Кирилла Пуртова.

Отмечается, что помещения расположены по адресу: Дмитровское шоссе, дом 86, корпус 6. Каждое из них занимает первый и второй этажи, имеет отдельный вход. Ко всем объектам подведены основные инженерные коммуникации.

Аукционы пройдут 19 марта на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.