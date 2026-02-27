Пятилетние планы замены лифтов в РФ по итогам первого года выполнили на 17%

Минстрой совместно с сенаторами и депутатами ГД работает над совершенствованием законодательства для ускорения реализации региональных планов по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Пятилетние планы замены лифтов в России за первый год реализации выполнены на 17%, говорится в сообщении Фонда развития территорий (ФРТ).

"Работа по замене лифтов в многоквартирных домах проводится в России в рамках региональных программ капитального ремонта. Все 79 регионов, где имеется устаревшее лифтовое оборудование, ранее утвердили пятилетние планы по его замене. По итогам 2025 года реализация этих планов достигла 17%", - отмечается в сообщении.

По словам первого замминистра строительства и ЖКХ Александра Ломакина, Минстрой России совместно с сенаторами и депутатами Госдумы РФ работает над совершенствованием законодательства для ускорения выполнения региональных планов по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах. "Повышение безопасности и комфорта проживания граждан России является одним из главных приоритетов в работе Минстроя России в рамках реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". Вопросы реализации планов по замене лифтов, в том числе в соответствии с загруженностью лифтовой промышленности, находятся на особом контроле и рассматриваются на еженедельных совещаниях с регионами и главными распорядителями бюджетных средств. Для ускорения работ по обновлению лифтового хозяйства в прошлом году механизм списания регионам 2/3 задолженности по бюджетным кредитам распространен на замену лифтов. Им планируют воспользоваться 36 регионов России", - отметил Ломакин.

В шести регионах выполнение планов по замене лифтов превысило 50%. Во Владимирской области заменено 293 лифта, в Волгоградской - 612 лифтов, в Оренбургской - 278 лифтов, в Республике Крым - 239 лифтов, в Республике Тыва - 22 лифта, в Республике Северная Осетия-Алания - 101 лифт.

В целом в России в 2025 году проведена замена более 18,5 тыс. лифтов, что превышает объемы прошлых лет. В том числе в домах на счетах региональных операторов заменено 16 тыс. лифтов, на специальных счетах - 2,5 тыс. лифтов.

До 2030 года должно быть заменено 88 тыс. лифтов, в том числе по региональным операторам - 47,8 тыс. лифтов, по специальным счетам - 40,2 тыс. лифтов.