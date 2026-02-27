IBC Real Estate: доля международных брендов в крупнейших ТЦ Москвы не превышает 30%

Совокупно в 14 крупнейших торговых центрах столицы, попавших в выборку, международные бренды имеют 780 функционирующих магазинов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Доля международных игроков в крупнейших торговых центрах Москвы составила менее 30%, сообщили ТАСС в консалтинговой компании IBC Real Estate.

"Основная часть брендов в ТЦ арендопригодной площадью более 100 тыс. кв. м - российские ретейлеры, их доля составляет 61% (587 брендов). Еще 9% (85 брендов) приходится на мультибрендовые магазины, где представлены как российские, так и иностранные марки. Доля международных игроков составляет всего 30% (285 брендов). Странами-лидерами по количеству представленных брендов являются Италия (63), Турция (30), Германия (27), Китай (26), Франция (21)", - отмечается в сообщении.

Совокупно в 14 крупнейших ТЦ столицы, попавших в выборку, международные бренды имеют 780 функционирующих магазинов. Большинство из них (77%) ограничиваются одним-тремя магазинами, и только единицы представлены сетевым форматом - более трех магазинов работает у 23% международных игроков. Ни один из этих брендов не представлен сразу во всех 14 ТЦ.

По данным аналитиков, практически аналогичная картина наблюдается и среди российских игроков - только у четырех ретейлеров открыты магазины во всех 14 ТЦ, которые вошли в исследование. Такая ситуация связана с различными подходами к управлению сетью магазинов. Сегодня игроки, которые активно развиваются на рынке, совершают лишь точечные открытия, тщательно подбирая локацию.

Такой стратегии придерживаются и новые игроки. Только 14 из 60 новых международных брендов, открывшихся в 2023-2025 гг., вышли в крупнейшие ТЦ столицы, совокупно открыв 37 магазинов. Среди этих 14 ретейлеров - у 10 (71%) работает один-три магазина, у четырех (29%) - четыре и более. 56% международных брендов в крупнейших ТЦ Москвы являются fashion-ретейлерами. Данная тенденция прослеживается среди всех стран-лидеров, кроме Китая. Большая часть китайских брендов (41%) реализует товары в категории бытовая техника и электроника.

"Освободившиеся в 2022 году площади активно занимали российские ретейлеры, в то время как оставшиеся иностранные игроки развивались умеренными темпами. В последние два года на фоне трансформации потребительского поведения ситуация на рынке изменилась: некоторые российские ретейлеры закрылись полностью или сфокусировались на развитии только в онлайн. В 2026 году мы продолжим наблюдать тенденцию по оптимизации занятых площадей, а также увидим ряд закрытий. Однако сокращение занимаемых торговых площадей российскими игроками не окажет сильного влияния на соотношение брендов в ТЦ, преимущественную долю арендаторов продолжат составлять локальные игроки", - прокомментировала ТАСС руководитель департамента исследований и аналитики компании IBC Real Estate Екатерина Ногай.